Quarteto do Bayern e Messi disputam prêmio da Uefa

NYON - O argentino Lionel Messi e o português Cristiano Ronaldo estão disputando com quatro jogadores do Bayern de Munique, que conquistou o título da última edição da Copa dos Campeões da Europa, o prêmio Melhor Jogador da Uefa na Europa na temporada 2012/2013. A Uefa divulgou nesta terça-feira a lista de 10 candidatos que incluiu o holandês Arjen Robben, autor do gol da vitória do Bayern por 2 a 1 sobre o Borussia Dortmund na decisão da Liga dos Campeões, disputada no Estádio de Wembley.

Os alemães Thomas Müller e Bastian Schweinsteiger e o francês Franck Ribery são os outros jogadores do Bayern, que foram selecionados por jornalistas dos países-membros da Uefa. O atacante Robert Lewandowski, que pode se transferir para o Bayern, também está entre os indicados após se destacar pelo Borussia Dortmund na temporada passada.

Craque do Barcelona, Messi, que venceu o prêmio em 2011, foi indicado, assim como Cristiano Ronaldo, do Real Madrid, que foi o artilheiro da última Liga dos Campeões. O holandês Robin van Persie (Manchester United), o sueco Zlatan Ibrahimovic (Paris Saint-Germain) e o galês Gareth Bale (Tottenham) foram os outros indicados ao prêmio, que não tem goleiros, defensores e brasileiros entre os concorrentes.

O prêmio será entregue no dia 29 de agosto, quando será realizado o sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões em Mônaco. No ano passado, o meia espanhol Andrés Iniesta recebeu a premiação de melhor jogador da temporada dado pela Uefa, criado em 2011 após a Bola de Ouro, dada pela revista France Football, se fundir com o prêmio de melhor jogador do mundo dado pela Fifa.