Quarteto do Corinthians vive ansiedade por convocação para a seleção brasileira

Cássio, Fagner, Rodriguinho e Jô deverão estar com a cabeça longe no treinamento do Corinthians que será realizado na manhã desta quinta-feira, no CT Joaquim Grava. No momento em que estiverem no gramado para mais uma atividade comandada por Fábio Carille, Tite estará convocando a seleção brasileira para dois jogos das Eliminatórias para a Copa e o quarteto tem boa chance de estar presente na lista.

Informação que chegou da CBF para membros da comissão técnica do Corinthians é que os quatro estão bem cotados com Tite, mas ainda não têm convocações asseguradas, pois sofrem com a forte concorrência. Por isso, a certeza de estarem na lista ocorre apenas a partir das 11h de quinta, quando o treinador anunciará a lista. O treino alvinegro se inicia às 10h.

Algo que aumenta a confiança dos corintianos é que Tite já disse que dará maior atenção para os atletas que atuam no futebol brasileiro e que vai aproveitar os jogos restantes nas Eliminatórias para fazer testes, já que tem a vaga para a Copa de 2018 assegurada.

Fagner e Rodriguinho foram chamados nas últimas convocações e são presenças praticamente asseguradas. Quanto a Cássio, a informação que chega da CBF para o clube é que só uma grande reviravolta tira o goleiro da lista. Jô, entretanto, é quem parece correr por fora, mas também esta na lista do treinador.

Recentemente, o preparador de goleiros da seleção, Taffarel, esteve presente no treino do Corinthians para conversar com Cássio. Jô defendeu a seleção pela última vez na Copa de 2014, quando fez parte do time que caiu na semifinal do Mundial. Ele não atuou no histórico 7 x 1 para a Alemanha.