Quarteto ofensivo exalta nova boa exibição no São Paulo

O São Paulo chegou à quarta vitória consecutiva no Brasileirão com os 2 a 1 sobre o Santos, neste domingo, no Morumbi. Com a ascensão, assumiu à vice-liderança do torneio. Grande parte da melhora se explica pela escalação do quadrado ofensivo formado por Kaká, Ganso, Alan Kardec e Alexandre Pato. Todos os onze últimos gols da equipe foram anotados pelo quarteto. Neste domingo, a história se repetiu: Ganso fez o primeiro e Alexandre Pato definiu a vitória, depois de perder algumas oportunidades quando a partida estava 1 a 0.

"Estamos trabalhando bastante e os gols estão saindo. Eu queria muito fazer o gol porque havia perdido uma oportunidade quando o Aranha saiu bem. Fiquei feliz por ter ajudado a equipe", disse Alexandre Pato, que se isolou na artilharia do time com seis tentos - Kardec tem cinco.

Além de anotar um belo gol, quando dominou e bateu de virada, Ganso se destacou pela aplicação na marcação. A exemplo do que havia feito na vitória contra o Inter, acompanhou os laterais, disputou várias jogadas e até deu carrinhos na defesa.