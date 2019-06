Quarto advogado de Najila na acusação de estupro contra Neymar deve ser da Bahia

A modelo Najila Trindade deve anunciar ainda nesta quarta-feira aquele que será seu quarto advogado para fazer a sua defesa na acusação de agressão e estupro contra o jogador Neymar. O defensor é Cosme Araújo Santos, considerado pelos colegas como um dos melhores criminalistas da Bahia.

O profissional aguarda uma procuração de Najila para que seja oficializado como o novo defensor. Depois de receber o documento, ele virá a São Paulo para conversar pessoalmente com a cliente. O advogado é amigo do pai de Najila, que mora na Bahia. Por isso, decidiu participar do caso.

Os dois já se falaram por telefone, mas a modelo não entrou em detalhes sobre o crime que teria acontecido no dia 15 de maio, em Paris. A modelo registrou um Boletim de Ocorrência no dia 31 de maio na 6ª Delegacia de Defesa da Mulher, na zona sul de São Paulo, por estupro e agressão.

Cosme Araújo Santos deve ser o quarto advogado a assumir o caso pelo lado de Najila. José Edgard Bueno, Yasmin Abdalla e Danilo Garcia de Andrade deixaram a defesa da modelo anteriormente.

O primeiro advogado afirmou que Najila não havia mencionado estupro nas conversas, apenas agressão. Yasmin Abdalla assumiu o caso, mas decidiu apenas oferecer apoio pessoal e indicou Danilo Garcia, especialista na área. Na última segunda-feira, Danilo deixou o caso alegando que havia sido acusado pela própria modelo de roubar um tablet e, por quebra de confiança, não poderia continuar no caso.

O objeto é peça importante na investigação, pois armazenaria imagens do segundo encontro com Neymar que foram gravadas pela modelo.