Quarto goleiro, Daniel enaltece chance de jogar e comemora vitória do Inter

Depois de bater na trave na briga pelo título do Brasileirão, o Internacional começou a temporada 2021 com o pé direito. Com os titulares em férias, o time colorado estreou no Campeonato Gaúcho com uma equipe com média de idade de 20 anos e, mesmo assim, venceu o Juventude, pelo placar de 1 a 0, no Beira-Rio, no duelo que fechou a primeira rodada do Estadual, nesta segunda-feira.

O atacante Guilherme Pato, que retornou da Ponte Preta onde estava emprestado, marcou o único gol do jogo, o seu primeiro como profissional com a camisa do Internacional. Mas o jogador mais experiente da equipe em campo foi o goleiro Daniel, de 26 anos, que foi capitão e um dos destaques do time. Atual quarto goleiro do elenco colorado, ele falou sobre a possibilidade de atuar e celebrou a vitória.

Leia Também Com jovens do sub-20, Inter vence o Juventude na estreia no Gaúcho

"Primeiramente, temos que agradecer a Deus. Eu fiquei muito tempo sem jogar, uns três anos e meio. Venho trabalhando para quando pintar a oportunidade, estar preparado. É agradecer ao grupo, que está de parabéns, principalmente no segundo tempo. Bora que quinta-feira tem mais", disse o goleiro, na saída do gramado, que ainda falou sobre sua "experiência" em um time de tantos garotos.

"Às vezes mesmo com 26 anos, que não é uma idade muito velha para goleiro, mas no meio dessa rapaziada me sinto um paizão para eles. Cara, é que todo trabalhador tem que ter sorte. A sorte acompanha o talento também. Mas tem que parabenizar a equipe, jogamos bem, a molecada se empenhando. Conseguimos sofrer, é a cara do Internacional", finalizou.

Cria da base do Inter, Daniel está no time profissional desde 2017 e nunca conseguiu ter uma sequência de jogos. Deve ter essa chance durante o Campeonato Gaúcho sendo um dos líderes deste jovem elenco. O Inter volta a campo na próxima quinta-feira, quando visita o Pelotas, no estádio Boca do Lobo, às 20 horas.