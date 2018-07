Quarto goleiro vira titular para estreia da Ponte Preta

Depois de contratar três goleiros, a comissão técnica da Ponte Preta se viu numa situação peculiar às vésperas da estreia no Campeonato Paulista, diante da Portuguesa, domingo, em Campinas. Reynaldo, que era o quarto goleiro do clube e seria emprestado, de repente se tornou titular por conta da falta de condições de jogo dos outros jogadores da posição.

O titular Marcelo Lomba e o seu reserva imediato, Matheus, estão entregues ao departamento médico. Contratado há duas semanas junto ao Boa, João Carlos ainda não está regularizado. Sobrou para Reynaldo treinar como titular, depois de passar a temporada passada no Mogi Mirim. Ele tem 23 anos e o apoio do treinador de goleiros, André Dias.

"Ele já tinha mostrado boas condições técnicas, mas como só poderíamos inscrever três goleiros ele seria emprestado. Mas as circunstâncias correram a favor dele, que vai ser titular e com minha total confiança", afirmou Dias.

O técnico Guto Ferreira também deu apoio ao novo titular, mas não quis antecipar a escalação de estreia do time para o Paulistão, que deve ser armado no esquema 4-5-1. A base do time é a mesma que garantiu o acesso para o Brasileirão, em 2014.