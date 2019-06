Quarto reforço apresentado, Mendy se diz honrado em jogar no Real Madrid

Depois do belga Eden Hazard, do brasileiro Rodrygo e do sérvio Luka Jovic, o Real Madrid apresentou oficialmente nesta quarta-feira mais um reforço para a equipe que teve uma temporada abaixo das expectativas, sem qualquer conquista e críticas da torcida. No salão nobre do estádio Santiago Bernabéu, em Madri, o lateral-esquerdo francês Ferland Mendy vestiu a camisa merengue e se disse honrado em poder defender o clube espanhol.

"Estou muito honrado por estar neste clube. É o maior clube do mundo. Muito obrigado ao presidente (Florentino Pérez) e ao clube pela confiança. Agradeço a todos envolvido nesta negociação. Hala Madrid!", disse Mendy, que foi contratado junto ao Lyon por 48 milhões de euros (R$ 209 milhões), além de 5 milhões de euros (R$ 21,75 milhões) em variáveis.

Após assinar contrato, que vale até 2025, ao lado de Florentino Pérez, o jogador fez a tradicional apresentação à torcida no gramado do estádio Santiago Bernabéu. Como aconteceu com os outros reforços já apresentados, o Real Madrid ainda não definiu o número que o atleta de 24 anos vai usar.

"Estamos vivendo dias mágicos na construção de uma nova era. Damos as boas-vindas a quem foi um dos melhores jogadores do Campeonato Francês nas últimas temporadas, um homem que sabe o que é superar adversidades. É um jogador potente e veloz. Bem-vindo a sua casa, bem-vindo ao Real Madrid", afirmouo presidente.

No time de Zinedine Zidane, Mendy terá a concorrência do espanhol Reguilón e do brasileiro Marcelo, que reassumiu o posto de titular após a volta do técnico francês. Além dele e dos outros três jogadores já apresentados, o Real Madrid contratou o lateral-direito Eder Militão, que está com a seleção brasileira na Copa América, junto ao Porto - sua apresentação será somente em julho.