Quase decisivo, Ronaldo avalia seu retorno como 'bom'

Os dois gols anulados foram no primeiro tempo. No primeiro, o atacante dividiu com o goleiro Douglas e empurrou com a barriga para o gol. No segundo, recebeu cruzamento de Moacir e bateu de primeira para a rede. Em ambos o auxiliar Ednílson Corona levantou erradamente a bandeirinha sinalizando posição ilegal do corintiano.

Ronaldo quase foi decisivo para a vitória corintiana em outros dois lances do segundo tempo. Ele recebeu cruzamento de Danilo e, cara a cara com o gol, cabeceou para fora. Logo em seguida, recebeu a bola na área, se enrolou com o zagueiro, mas conseguiu tocar para Moacir furar o chute, de frente para o goleiro.

"Foi bom, mas poderia ter sido melhor se eu fosse melhor tecnicamente de cabeça. Esse é realmente gol perdido. Os outros foram feitos, que não validaram. Não é o melhor possível, mas está bom", disse o atacante. "A arbitragem foi péssima. Em vários momentos mostraram que estavam perdidos no jogo, completou.

Com a semana livre para se recuperar do desgaste do jogo, Ronaldo deve ser mantido no time para o clássico de domingo, contra o Palmeiras, no Pacaembu. Quem está fora do jogo é o volante Ralf, que voltou ao time em Campinas depois de se recuperar de uma lesão no tornozelo, mas recebeu o terceiro cartão amarelo e terá que cumprir suspensão.