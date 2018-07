Quase fechado com time francês, Adriano dá o pontapé inicial em jogo

O atacante Adriano entrou em campo e deu sorte para o seu provável futuro clube. Após dar o pontapé inicial, o Le Havre, da segunda divisão da França, ganhou por 2 a 0 do Arles Avignon. Na breve participação, o jogador foi saudado pela torcida e atendeu o carinho dos fãs.

Adriano não joga há seis meses, quando deixou o Atlético-PR logo depois da eliminação na Copa Libertadores. A contratação dele é uma aposta do futuro presidente do clube, Christian Maillol, que assumirá o cargo daqui duas semanas. A tendência é que Adriano assine contrato por seis meses com o clube.

O jogador apareceu em campo com uma camisa do clube em mãos e já até mesmo deu entrevista para o site oficial do time francês. Caso seja confirmada a contratação, será o quinto clube europeu que Adriano vai defender. Todos os outros quatro foram na Itália, onde defendeu a Fiorentina, Parma, Roma e Inter de Milão, clube pelo qual teve mais sucesso.

Antes da breve passagem pelo Atlético-PR, no início deste ano, Adriano estava há dois anos parado. Em março de 2012, ele havia deixado o Corinthians e chegou a tentar uma volta para o Flamengo, mas a negociação não deu certo.