'Quase' herói, Moisés admite que Palmeiras está devendo em 2017

O "quase" herói Moisés esteve tão perto do triunfo como o Palmeiras. Após se recuperar de cirurgia no joelho, voltar ao time e fazer o gol, o jogador admitiu que a equipe tem atuado abaixo do esperado, mas não merecia a decepção de ser eliminada dentro de casa.

"É uma mistura de sensações. Eu estava sonhando tanto com esse dia. Consegui fazer um gol importante, bati o pênalti no sacrifício, com muita dor. Mas futebol é isso", disse o jogador, em entrevista à FOX Sports ao fim da partida. A eliminação na Libertadores, somada aos tropeços na Copa do Brasil e no Paulista deve fazer o clube fechar o ano sem título, pois no Campeonato Brasileiro está 15 pontos atrás do líder, Corinthians.

O destaque do time no título brasileiro do ano passado reconhece que em 2017 as atuações de campeão ainda não vieram. "Neste ano não conseguimos jogar o futebol que a gente esperava. Estamos tendo pouco tempo de treinamento, mas o time começou a evoluir. Hoje foram poucos os momentos que o Barcelona teve a bola", comentou.

Agora a equipe terá até o fim do ano somente o Brasileiro para disputar. O objetivo da equipe será terminar entre os primeiros colocados e ganhar uma nova chance de disputar o torneio continental. "Agora vamos tentar fazer um segundo turno brilhante para poder voltar à Libertadores no ano que vem", disse Moisés.