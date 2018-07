Quase pronto, Mineirão entra na fase final da instalação das cadeiras

BELO HORIZONTE - Com previsão de inauguração no dia 21 de dezembro, o Mineirão já está na fase final da reforma para a Copa do Mundo de 2014. De acordo com o último balanço, divulgado há uma semana, 84% das obras estão concluídas. E os operários atingiram nesta terça-feira a marca de 60% de cadeiras instaladas no novo estádio que está sendo erguido em Belo Horizonte.

Em média, são instaladas 2.100 cadeiras por dia no Mineirão, que terá capacidade para 64 mil pessoas. A previsão é de que a colocação dos assentos do anel superior termine no final do mês, quando, então, começa o trabalho na arquibancada inferior e nos camarotes. "O torcedor estará muito bem acomodado em cadeiras confortáveis e resistentes", diz Tiago Lacerda, secretário de Estado Extraordinário da Copa (Secopa).

"As cadeiras usadas no Mineirão foram escolhidas pelo design, conforto e, acima de tudo, resistência. Elas passaram por uma criteriosa avaliação técnica que garante ao torcedor segurança e conforto na hora de vibrar", avisa Severiano Braga, gerente de operação da Minas Arena, empresa responsável pela obra.

Enquanto as cadeiras em três tonalidades de cinza são instaladas, o plantio do gramado do Mineirão também já está em andamento. Serão usadas 60 mudas por metro quadrado, totalizando cerca de 540 mil mudas em toda a área do estádio.

Com uma reforma no valor de cerca de R$ 695 milhões, o Mineirão estará aberto para receber jogos já do próximo Campeonato Mineiro, em janeiro de 2013. O estádio também será palco da Copa das Confederações, em junho do ano que vem, e será sede de seis partidas no Mundial de 2014.