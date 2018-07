Barcos e outros três argentinos são oferecidos ao Santos

A diretoria do Santos busca jogadores de ataque para substituir Robinho, que decidiu não renovar seu contrato. Nos últimos dias, quatro atletas foram oferecidos. Coincidentemente, todos eles são argentinos: Barcos, ex-Palmeiras, atualmente no futebol chinês, Osvaldo e Martinez, do Boca Juniors, e Damian Diaz, de saída do Al-Wahda (Emirados Árabes).

O problema, no entanto, é a engenharia financeira para viabilizar a contratação. Desde que assumiu o Santos, o presidente Modesto Roma Júnior tenta reforçar a equipe sem gastar. O clube já contratou 12 jogadores, mas só precisou "mexer no bolso" para contratar o goleiro Vanderlei. A maioria foi contratada por empréstimo ou estava sem clube.

Para o caso dos estrangeiros, no entanto, o clube precisaria de uma parceria. O maior interesse da diretoria é por Eduardo Vargas, chileno do Napoli, da Itália, e que está emprestado ao Queen Park Rangers, da Inglaterra.

Vargas foi campeão da Copa América com a seleção de seu país. Ao lado do peruano Guerrero, o atacante foi o artilheiro da disputa, com quatro gols. Em 2011, o clube napolitano desembolsou mais de R$ 25 milhões para tirá-lo da Universidad de Chile após ser destaque da Copa Sul-Americana daquele ano.