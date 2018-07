Quatro brasileiros figuram na lista dos mais valiosos jogadores jovens do mundo

SÃO PAULO - Jogadores brasileiros que atuam no País abrem e fecham a lista dos 30 atletas jovens mais valiosos do mundo. A estrela do Santos, Neymar, encabeça a relação, avaliado entre 30 e 55 milhões de euros (R$ 73 milhões a R$ 133 milhões). Na outra ponta, em 30º colocado, encontra-se Lucas, do São Paulo, valendo entre 10 e 17 milhões de euros (R$ 24 milhões a R$ 41 milhões). A relação de jogadores foi divulgada pelo site português especializado em mercado do futebol, o Futebol Finance.

Os selecionados têm idade máxima de 21 anos. Alguns vão completar 22 anos ainda em 2012. A lista contempla os atletas mais disputados do mercado. Neymar poderia dar lucro de até R$ 133 milhões para o Santos se fosse vendido agora. Apesar do alto valor, não faltam clubes interessados no possível candidato a melhor jogador do mundo, ao lado de Messi e Ronaldo.

Outros dois jogadores têm o mesmo preço mínimo que o menino da Vila. Mario Gotze, o "Messi Alemão", em ascensão no futebol europeu, aparece em segundo lugar, cujo contrato é avaliado entre 30 e 45 milhões de euros (R$ 73 a R$ 109 mihões). Para completar o trio de ponta do 'pibe de ouro', o italiano Mario Balotelli, do Manchester City, também têm o mesmo preço mínimo, mas vale no máximo 40 milhões de euros (R$ 97 milhões).

Gotze está atuando pelo Borussia Dortmund, na Alemanha. Deve deixar o clube em breve. O time alemão está passando por dificuldades financeiras e o meia, de 19 anos, servirá para fazer moeda.

Dos 30 relacionados, 28 são jogadores que atuam em clubes europeus. Outros dois atletas brasileiros entraram no ranking. Douglas Costa, do Shakhtar Donetsk, é o 23º, e Danilo, ex-Santos e atualmente no Porto, aparece em 27º. Além da idade, os critérios de avaliação do site português foram a posição, o clube, campeonato que disputam, salário e potencial de transferência.

A tabela é sujeita a mudanças nos próximos meses. Afinal, além dos jogadores que completam 22 anos em 2012, o desempenho dos jovens nos Jogos Olímpicos e no Campeonato Europeu de futebol será importante para manter a lista na forma como foi apresentada.

Veja a lista completa dos jovens mais valiosos do mundo:

1 – Neymar (Brasil, 20 anos, Santos) - 30 milhões euros a 55 milhões euros

2 - Mario Götze (Alemanha, 19, Borussia Dortmund) - 30 milhões euros a 45 milhões euros

3 - Mario Balotelli (Itália, 21, Manchester City) - 30 milhões euros a 40 milhões euros

4 - Eden Hazard (Bélgica, 21, Lille) - 27 milhões euros a 35 milhões euros

5 - Jack Wilshere (Inglaterra, 20, Arsenal) - 22 milhões euros a 30 milhões euros

6 - Thiago Alcantara (Espanha, 20, Barcelona) - 20 milhões euros a 30 milhões euros

7 - Yann M’Vila (França, 21, Rennes) - 20 milhões euros a 25 milhões euros

8 - Phil Jones (Inglaterra, 20, Manchester United) - 18 milhões euros a 25 milhões euros

9 - David de Gea (Espanha, 21, Manchester United) - 16 milhões euros a 20 milhões euros

10 - Alan Dzagoev (Rússia, 21, CSKA Moscou) - 16 milhões euros a 20 milhões euros

11 - Jack Rodwell (Inglaterra, 20, Everton) - 16 milhões euros a 20 milhões euros

12 - Iker Munain (Espanha, 20, Athletic Bilbao) - 15 milhões euros a 22 milhões euros

13 - Romelu Lukaku (Bélgica , 18, Chelsea) - 15 milhões euros a 20 milhões euros

14 - Jordan Henderson (Inglaterra, 21, Liverpool) - 15 milhões euros a 18 milhões euros

15 - André Schürrle (Alemanha, 21, Bayer Leverkusen) - 14 milhões euros a 18 milhões euros

16 - Bojan Krkic (Espanha, 21, Roma) - 13,5 milhões euros a 18 milhões euros

17 - James Rodriguez (Colômbia, 20, FC Porto) - 13 milhões euros a 20 milhões euros

18 - Erik Lamela (Argentina, 19, Roma) - 13 milhões euros a 20 milhões euros

19 - Christian Eriksen (Dinamarca, 20, Ajax) - 13 milhões euros a 20 milhões euros

20 - Danny Welbeck (Inglaterra, 21, Manchester United) - 13 milhões euros a 18 milhões euros

21 - Kyle Walker (Inglaterra, 21, Tottenham) - 13 milhões euros a 18 milhões euros

22 - Xherdan Shaqiri (Suíça, 20, Basel) - 12,5 milhões euros a 18 milhões euros

23 - Douglas Costa (Brasil, 21, Shakhtar Donestk) - 12 milhões euros a 16 milhões euros

24 – Szczesny (Polónia, 21, Arsenal) - 12 milhões euros a 15 milhões euros

25 - Aaron Ramsey (Gales, 21, Arsenal) - 11 milhões euros a 16 milhões euros

26 - Miralem Pjanic (Bósnia, 21, Roma) - 10,5 milhões euros a 16 milhões euros

27 – Danilo (Brasil, 20, FC Porto) - 10 milhões euros a 18 milhões euros

28 - Oxlade-Chamberlain (Inglaterra, 18, Arsenal) - 10 milhões euros a 20 milhões euros

29 - Gastón Ramírez (Uruguai, 21, Bologna) - 10 milhões euros a 15 milhões euros

30 – Lucas (Brasil, 19, São Paulo) - 10 milhões euros a 17 milhões euros