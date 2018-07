Quatro grandes de São Paulo faturam títulos em 2012

SÃO PAULO - O ano de 2012 entrará para a história do futebol paulista como o segundo em que todos os quatro grandes do Estado terminaram a temporada com pelo menos um título. Antes isso só havia acontecido em 1998, quando o Palmeiras ganhou a Copa do Brasil, o Corinthians levou o Campeonato Brasileiro, o São Paulo faturou o Campeonato Paulista e o Santos venceu a extinta Copa Conmebol.

Desta vez, já são cinco títulos para o futebol paulista e a lista ainda pode subir com o Corinthians, que neste domingo joga a final do Mundial de Clubes da Fifa. O Santos, que fecha o ano em baixa, é justamente quem mais venceu, tendo faturado o Paulistão, no primeiro semestre, e a Recopa Sul-Americana, jogada contra a Universidad de Chile.

Para o São Paulo, 2012 termina como o ano em que o clube pôs fim a um jejum de títulos que vinha desde 2008. Com o bom fim de temporada, o clube conseguiu faturar a Sul-Americana e a vaga na fase preliminar da Copa Libertadores. De quebra, garantiu a disputa de mais dois títulos internacionais no ano que vem.

Como o Corinthians ganhou uma inédita Libertadores, os dois rivais vão se enfrentar na disputa da Recopa, garantindo a primeira final internacional entre eles. Além disso, o São Paulo vai jogar a Copa Suruga, diante do campeão da Copa do Imperador, o equivalente à Copa do Japão, em agosto, em território japonês.

Já do lado alviverde talvez teria sido melhor terminar 2012 sem títulos. Campeão da Copa do Brasil, o Palmeiras deixou de lado o Brasileirão e acabou rebaixado, encerrando a temporada de forma melancólica. No ano que vem, vai jogar a Libertadores e a Série B.

Assim como em 2006, quando São Paulo, Palmeiras e Corinthians jogaram a Libertadores em um mesmo ano, o trio pode disputar a competição juntos em 2013. Para isso, o time tricolor precisa passar pela fase preliminar.

Por conta do novo calendário do futebol brasileiro, o Santos começa a Copa do Brasil já na primeira fase, enquanto Corinthians e Palmeiras entram nas oitavas de final. Se for eliminado antes dessa etapa, o Santos vai para a Sul-Americana. Já o São Paulo será obrigado a defender seu título internacional e, por isso, não disputará a Copa do Brasil.