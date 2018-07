Quatro grandes pela final do Paulistão

SÃO PAULO - O Campeonato Paulista terá os quatro grandes clubes do Estado em suas semifinais: São Paulo x Santos e Palmeiras x Corinthians são os duelos que definirão os dois finalistas, no próximo sábado (30 de abril) ou domingo (1.º de maio). Será apenas um jogo e, em caso de empate, a decisão será nos pênaltis.

Como tem melhor campanha, o mando de jogo é dos times tricolor e alviverde. O provável é que as partidas sejam disputadas nos estádios do Morumbi e Pacaembu - ou até mesmo na cidade de Presidente Prudente, respectivamente. A Federação Paulista de Futebol (FPF) anuncia os horários, datas e locais nesta segunda-feira.

Os jogos. Santos e Corinthians se classificaram no sábado, ambos vencendo em casa. O time da Vila Belmiro fez 1 a 0 na Ponte Preta. Já o Corinthians fez 2 a 1 no Oeste. Neste domingo, o São Paulo passou pela Portuguesa por 2 a 0 e o Palmeiras, por último, bateu o Mirassol por 2 a 1.

Troféu do Interior. Os times eliminados vão, agora, disputar o título simbólico. As semifinais também serão no próximo fim de semana, com os jogos Ponte Preta x São Caetano e Oeste x Mirassol em duelo único, com o classificado definido nos pênaltis em caso de empate.

Veja também:

BATE-PRONTO - Vote: quem passa pelas semifinais do Paulistão?

Goleiro Rogério Ceni pede atenção contra 'melhor time do Brasil'

ESTADÃO ESPN - Kléber: Corinthians e Palmeiras vivem bom momento e será um jogo difícil

ESTADÃO ESPN - Carpegiani não vê favorito entre São Paulo e Santos

JOGO - Leia como foi Palmeiras 2x1 Mirassol

JOGO - Leia como São Paulo 2x0 Portuguesa

JOGO - Leia como Corinthians 2x1 Oeste

JOGO - Leia como foi Santos 1x0 Ponte Preta