Quatro são indiciados por injúria racial no caso do goleiro Aranha

Quatro torcedores gremistas foram indiciados pela polícia gaúcha no inquérito que investigou o crime de injúria racial contra o goleiro Aranha, do Santos. Um deles, além de proferir ofensas, foi apontado como autor do furto do boné de um segurança da Arena do Grêmio durante a confusão, na noite do dia 28 de agosto. O ato foi captado pelas imagens das câmeras de TV.

Além de Patrícia Moreira da Silva, 22 anos - cujos xingamentos flagrados foram amplamente divulgados -, Rodrigo Rychter e Eder Braga foram apontados, segundo a polícia, como autores das ofensas. Fernando Ascal, além de ofender Aranha, é tido pelos investigadores como o autor do furto.

Há outros três torcedores que participaram dos xingamentos mas que ainda não foram identificados. A polícia já divulgou fotos deles durante a partida contra o Santos. Ao menso um é claramente identificável. "A investigação continua e na medida em que encontrarmos estas pessoas, este trabalho será adicionado ao inquérito. Nós acreditamos que a divulgação das fotos pode nos ajudar muito", afirmou o diretor regional da Polícia Civil, delegado Cleber Ferreira, em coletiva de imprensa, na dessa terça-feira.

Duas fonoaudiólogas prestaram auxílio aos investigadores identificando, pelas três horas de imagens deTV câmeras de segurança em posse da polícia, torcedores que se manifestaram de forma injuriosa durante a partida. Além da palavra "macaco", um dos torcedores utilizou a palavra "preto" para ofender Aranha. Já outros imitavam macacos e tocavam no braço indicando a cor da pele.

O episódio gerou a expulsão Grêmio da Copa do Brasil, em julgamento realizado pelo STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva). O clube recorreu e, na semana passada, o pleno o tribunal determinou a perda de três pontos do time da competição. Entretanto, com a nova penalidade, o Grêmio acabou eliminado do campeonato.

A pena para injúria racial é de um a três anos de reclusão. Porém, ela pode ser revertida em proibição da ida ao estádio. A reportagem tentou contato com os defensores dos indiciados, mas até o fechamento desta edição, não obteve retorno.