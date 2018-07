Quatro suspeitos de envolvimento em morte de torcedor são soltos na Espanha

O tribunal anunciou que o juiz do caso decretou a liberação dos quatro homens da cadeia depois que "declarações de duas testemunhas provocaram mais que dúvida razoável sobre suas participações diretas nos fatos que provocaram a morte".

Francisco Javier Romero Taboada, um "ultra" (como são chamados os torcedores considerados radicais) do La Coruña, morreu em consequência dos ferimentos que sofreu após ser golpeado e lançado ao rio Manzanares, que fica nas imediações do estádio do Atlético de Madrid. Ele faleceu por conta de um forte choque cranioencefálico e também por afogamento, segundo revelou a autópsia.

Mesmo após a tragédia, o jogo entre Atlético de Madrid e La Coruña, válido pelo Campeonato Espanhol, foi disputado no dia 30 de novembro. Dois dias após a morte, o clube madrilenho anunciou uma série de medidas contra os torcedores de facções radicais do time, que foram acusados pelo ataque matou Taboada, que era conhecido como Jimmy e fazia parte do grupo de extrema esquerda Riazor Blues.

Logo após o episódio, 21 pessoas foram inicialmente presas por suspeita de envolvimento na morte, enquanto a Frente Atlético, torcida de extrema direita, deixou de ser considerada uma torcida oficial do clube - fato que teve forte impacto financeiro e organizacional sobre ela.

Várias medidas para combater a violência entre torcedores foram debatidas na Espanha após a morte do seguidor do La Coruña, que tinha 43 anos de idade.