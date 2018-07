Quatro times encaminham classificação à próxima fase da Copa São Paulo

A segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior deixou quatro times em boa situação, com boas chances de garantirem a classificação até o final do dia, quando se concluem os jogos de suas chaves. Primavera, Nova Iguaçu-RJ, Paulista e Batatais somaram seis pontos e estão próximos da segunda fase.

O melhor cenário é o do Primavera, que goleou o CRB por 4 a 0, no Italo Mário Limongi, em Indaiatuba, e está na liderança do Grupo 15, com seis pontos, além de um bom saldo de gols. Já o adversário derrotado alagoano segue sem pontuar e já não tem mais chances de classificação.

No Grupo 11, o Paulista também ficou com a sua vaga na próxima fase bem encaminhada. Com uma vitória por 1 a 0 sobre o já eliminado Vitória da Conquista, no Jayme Cintra, em Jundiaí, somou seus seis pontos e aguarda pelo desenrolar da rodada.

Pelo Grupo 8, o Batatais venceu o Comercial por 2 a 0, em Cravinhos, e agora é o líder, com seis pontos, enquanto o time derrotado também segue na briga, com três pontos somados na primeira rodada. Outro time que chegou aos seis foi o Nova Iguaçu, que segue na liderança do Grupo 14 após vencer o Desportivo Brasil, segundo colocado, com três pontos, por 3 a 1.

Confira os resultados dos jogos do início da tarde desta quinta-feira:

Votuporanguense 1 x 0 Brasília

Tanabi 0 x 0 Vila Nova-GO

Paulista 1 x 0 Vitória da Conquista-BA

Atibaia 0 x 2 Atlético-GO

Comercial 0 x 2 Batatais

Desportivo Brasil 1 x 3 Nova Iguaçu

Primavera 4 x 0 CRB

Ituano 1 x 1 XV de Piracicaba