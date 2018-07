'Que o ano de 2016 seja ainda melhor', diz Vitinho após renovar com o Inter

O Inter oficializou a renovação do empréstimo nesta quarta-feira, quando recebeu a documentação necessária para sacramentar o negócio que mantém o atleta vinculado ao clube até o final do próximo ano. E, ao comentar a sua permanência na equipe colorada, Vitinho ressaltou que está "confiante para continuar mostrando o que vim fazer aqui". "Que o ano de 2016 seja ainda melhor e que possa ajudar a colocar o Inter no lugar que ele merece, que é entre os melhores", afirmou.

Com 11 gols marcados, Vitinho foi o artilheiro do Inter no último Brasileirão, sendo que ao longo de sua passagem pelo time balançou as redes por 15 vezes ao total e deu seis assistências aos seus companheiros.

Tendo em vista este bom desempenho, o vice-presidente de futebol do clube, Carlos Pellegrini, festejou a renovação do empréstimo. "Uma renovação que não deixa de ser uma contratação para a próxima temporada também. Um presente de Natal para a torcida colorada", disse o dirigente, por meio do site oficial do Inter.

Vitinho tem contrato com o CSKA Moscou até maio de 2020 e, no início de sua passagem pelo Inter, foi pouco aproveitado pelo técnico Diego Aguirre. Porém, depois da chegada de Argel Fucks, ele se tornou um dos principais jogadores do time, se destacando na reta final do Campeonato Brasileiro.