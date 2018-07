'Que venha o México', diz Temer após seleção vencer a Sérvia

O presidente da República, Michel Temer, reagiu nesta quarta-feira, 27, à vitória do Brasil sobre a Sérvia por 2 a 0 na Copa do Mundo, em Moscou. "Valeu, seleção. Que venha o México", publicou o presidente em seu perfil nas redes sociais, em referência ao próximo adversário nas oitavas de final.

Temer assistiu ao jogo em seu gabinete no Palácio do Planalto, em Brasília. Ele convidou alguns ministros a para acompanhar a partida, mas apenas Eliseu Padilha (Casa Civil) e Gustavo Rocha (Direitos Humanos) apareceram. Temer serviu pipoca aos ministros.

Em foto divulgada pela Presidência, eles aparecem comemorando o segundo gol, marcado pelo zagueiro Thiago Silva.

Ao vencer a Sérvia por 2 a 0 nesta quarta, no Spartak Stadium, em Moscou, o Brasil está nas oitavas de final da Copa do Mundo da Rússia. Garantiu o primeiro lugar no Grupo E, com sete pontos, em sua melhor atuação na competição. Venceu com um futebol convincente. Na segunda-feira, em Samara, enfrenta o México, segundo colocado do Grupo F, por vaga nas quartas de final.

Paulinho e Thiago Silva marcaram os gols da vitória brasileira contra a Sérvia.