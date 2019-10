Queda de rendimento de Junior Urso abre espaço para Ramiro no Corinthians

A queda de rendimento do volante Junior Urso no Corinthians abriu espaço para o retorno de Ramiro ao time titular. Depois de começar em alta na temporada, atuando quase que como um curinga do meio para a frente, Ramiro perdeu espaço na equipe titular com a contratação de Urso.

O concorrente de posição, no entanto, passou a oscilar na reta final do primeiro turno do Campeonato Brasileiro e teve atuações discretas especialmente nos jogos contra o Fluminense pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. Urso chegou com a meta de marcar um gol a cada três jogos. Até agora, realizou 41 partidas e balançou as redes por cinco vezes: média de um tento a cada oito jogos.

Ramiro, no entanto, ainda não caiu nas graças do torcedor corintiano. O jogador perdeu a posição no início do ano por apoiar pouco o ataque. Quando atuou aberto pela direita, na posição que hoje é de Pedrinho, enfraqueceu o setor ofensivo. O técnico Fábio Carille defendeu o jogador.

"Discordo (sobre Ramiro mal). No jogo contra o Racing ele jogou muito, na vitória contra o Palmeiras, jogou muito, as duas finais do São Paulo foi bem, jogou bem contra o Indepediente De Valle dentro da nossa proposta, a gente tem que ter paciência", declarou.

Ramiro entrou na equipe na partida de volta contra o Del Valle e também foi titular na vitória sobre o Vasco por 1 a 0. A tendência é que continue na equipe nesta quarta-feira para enfrentar a Chapecoense, na Arena Condá, em Chapecó, no jogo adiado da 21ª rodada.

O técnico Fábio Carille ainda não esboçou a formação titular, mas uma mudança é certa. Segundo o treinador, Vagner Love estará de volta à equipe após cumprir suspensão. Resta saber se Boselli deixará o time ou se o treinador optará pela saída de Clayson.

O restante da formação deve ser a mesma da última partida, com Ralf e Ramiro formando a dupla de volantes. A única baixa será a do meia Jadson, que levou o terceiro cartão amarelo. Se vencer o time catarinense, o Corinthians alcançará os mesmos 41 pontos do Santos, o terceiro colocado, mas permanecerá em quarto por ter uma vitória a menos.

A Chapecoense está na lanterna da competição, com 15 pontos, e sem vencer há seis jogos, com quatro derrotas e dois empates. A tendência é que o Corinthians entre em campo com: Cássio; Fagner, Manoel, Gil e Danilo Avelar; Ralf, Ramiro e Sornoza (Mateus Vital), Pedrinho, Vagner Love e Clayson.