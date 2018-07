Queda de rendimento do Fluminense não preocupa Abel

RIO - Nas últimas três rodadas do Campeonato Brasileiro, após conquistar o título antecipado, o Fluminense perdeu a oportunidade de quebrar recordes - de pontos e aproveitamento -, mas o técnico Abel Braga não ficou incomodado. Com permanência assegurada para 2013, ele classificou a queda de rendimento como algo natural, visto que o objetivo principal já havia sido alcançado.

"Não tinha como seguir na mesma pegada", disse Abel Braga. "Focar depois da conquista antecipada é muito complicado. E falo por causa do ano todo. Até mesmo do segundo turno de 2011. Foi muito tempo no topo. Uma hora os caras iriam baixar a guarda", afirmou o treinador.

Um dos destaque do Fluminense nessa campanha vitoriosa foi o lateral-esquerdo Carlinhos, eleito pela CBF como o melhor da sua posição no Brasileirão e convocado algumas vezes para a seleção brasileira. Segundo ele, 2012 foi o melhor ano de sua carreira. "Em termos de títulos individuais e pelo clube, um ano muito bom mesmo. Pecamos na Libertadores, mas estamos indo pela terceira vez consecutiva, acumulando experiência. Tenho certeza que ano que vem será diferente. Torço para que seja melhor", afirmou.