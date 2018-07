Queda de torre muda horário de jogo decisivo da Série C do brasileiro

O jogo entre Mogi Mirim-SP e Salgueiro-PE, marcado para esta sexta-feira, sofreu uma alteração no horário devido à queda de um dos refletores do estádio Romildo Ferreira, em Mogi Mirim (SP). O confronto, previamente marcado para às 20 horas, foi antecipado para as 16 horas do mesmo dia e local. Será o duelo de volta das quartas de final porque no último domingo o time paulista venceu por 1 a 0, no sertão pernambucano. Se empatar agora já garantirá o acesso para a Série B, em 2015.

A queda de uma das torres na noite do último domingo foi em virtude dos fortes ventos que castigaram a cidade, com mais de 100 km por hora. O local onde o refletor caiu está interditado e assim deve ficar até que a diretoria retire o objeto dali e faça as reformas necessárias para levantar uma nova torre de iluminação. Não houve feridos, só danos materiais ainda não calculados.

A decisão da mudança no horário foi confirmada pelo presidente do Mogi Mirim, o ex-jogador Rivaldo Ferreira, que anunciou através do site oficial do clube a alteração. Segundo ele, o clube poderia mandar o jogo em Americana ou Campinas, mas os jogadores e a comissão técnica não gostaram da ideia. Outra possibilidade seria alugar refletores para a partida, mas o custo seria muito alto aos cofres do clube.