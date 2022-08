Vítor Pereira começa a ter seu trabalho questionado no Corinthians

A primeira eliminação do Corinthians nas Copas (foi eliminado na Libertadores em bola cantada diante do Flamengo nesta terça) provoca saias justas e aciona um gatilho para o desmanche do time antes mesmo do fim da temporada. O atacante Willian negocia o rompimento do seu contrato com o clube. A decisão pode ser anunciada ainda nesta quarta-feira, antes mesmo do clássico com o Palmeiras no fim de semana e da decisão da outra semana na Copa do Brasil, frente ao Atlético-GO. Willian tem oferta. Ele também teria pedido a seus empresários para deixar o Corinthians em função das ameaças que recebeu de torcedores. Trata-se de uma decisão familiar, que envolve mulher e filhos.

Faz parte desse pacote de desmanche responsabilizar o bom técnico Vítor Pereira pelo fracasso da equipe na Libertadores, emendando o que pode acontecer na Copa do Brasil. O treinador português sabe que estará com a faca na garganta nesse jogo. Uma nova derrota pode significar mudanças no comando do time, já vislumbrando a temporada de 2023.

Seria um erro se isso acontecesse no Corinthians, como foi feito com Sylvinho. Culpar o treinador é o mais fácil a se fazer quando as coisas não dão certo. As Copas, tanto Libertadores quanto Copa do Brasil, eram as maiores apostas do clube em ganhar alguma coisa no ano. Na competição nacional, o time precisa fazer três gols de diferença para se garantir. Embora esteja na vice-liderança do Brasileirão, não me parece razoável supor que o Corinthians estava pensando em se dar bem na disputa, atualmente liderada pelo Palmeiras, que já caiu fora da Copa do Brasil e nesta quarta tem seu destino a ser definido na Libertadores.

Mas é preciso responsabilizar alguém pelos fracassos. Esse alguém no Corinthians se chama Vítor Pereira. Não para mim, talvez não para os torcedores, mas certamente ele será o cara entregue aos leões após avaliação do desempenho do time nas duas próximas partidas, as duas dentro da Neo Química Arena. Vítor tem contrato até o fim do ano. Já não se sabe se esse acordo será renovado. O problema é esperar pelo fim da temporada caso o Corinthians fique sem a Copa do Brasil também.

Após a derrota, o treinador começou a se defender, certamente porque já sentiu no ar o cheiro de demissão. Disse que fazia dez anos que o Corinthians não chegava às quartas de final da Libertadores e que ele ficou sem dez jogadores do elenco durante a competição. Nos bastidores, o que se ouve é que alguns atletas não estão contentes com as declarações do treinador, de que o time tem problemas e falta qualidade técnica. Ele comparou o seu Corinthians ao Flamengo, e fez a mesma comparação que o torcedor faz. Mas quando o comandante fala isso, ele provoca muitos melindres no vestiário.

Treinadores estrangeiros são, por vezes, mais claros em suas declarações e sem papas na língua para se referir aos problemas do clube em comparação aos brasileiros, que temem perder o emprego a cada frase. Por isso não falam a verdade. E a verdade é que o Corinthians gastou muito dinheiro, contratou jogadores veteranos com quem não pôde contar em todas as partidas (Renato Augusto e Paulinho), não teve o que se esperava de alguns outros, como Willian e Giuliano, dispensou Jô por mau comportamento e tem alguns outros que chegaram ao seu máximo, como Fábio Santos, Gil e Fagner. O Corinthians tem alguns jogadores esforçados, como Du Queiroz e Mosquito, a tradição de sua camisa e a força da torcida no seu lindo estádio. O time, embora nunca se possa duvidar dele, não está à altura de grandes formações que já teve no passado nem dos melhores times desta temporada. Mas a culpa é sempre do treinador, nunca é dos jogadores, muito menos dos gestores.