Queda do River Plate ocorreu após sequência de campanhas ruins

Os piores dias da história centenária do River Plate começaram a virar realidade no segundo semestre de 2008, logo após a equipe faturar o 34.º título nacional. No Torneio Clausura, o time da parte norte da Argentina foi o último colocada do campeonato, somando 14 pontos em 19 partidas (duas vitórias, oito empates e nove derrotas). No Apertura, o River Plate conseguiu melhorar e chegou à oitava colocação depois de conquistar 27 pontos em 57 possíveis.

A má fase se repetiu na Libertadores daquele mesmo ano, a última disputada pelo clube. No Grupo 3, o River acabou eliminado ainda na fase de grupos. Em seis jogos, venceu apenas dois e viu Nacional do Uruguai e Universidad de San Martín garantirem as duas vagas da chave.

A sequência de campanhas ruins no Nacional foi determinante para a queda em junho de 2011. A equipe foi 14.ª no Apertura de 2009 e 13.ª no Clausura de 2010. Na temporada seguinte, conseguiu ficar nas primeiras posições (quarto e nono lugares), mas não evitou o vexame do rebaixamento. No Campeonato Argentino, o rebaixamento é definido pela média de pontos dos dois campeonatos anteriores, além da pontuação obtida na edição atual.

Os dois últimos colocados são degolados diretamente, enquanto os dois seguintes disputam um mata-mata contra o terceiro e o quarto colocados da segunda divisão. Dessa forma, ao terminar a contagem na 18.ª colocação, o River Plate decidiria sua permanência na elite com o Belgrano, de Córdoba. Na primeira partida, o time bateu o River por 2 a 0. Na decisão, o empate por 1 a 1 confirmou o descenso.

REFORÇO

Para retornar à Série A, o River Plate contou com o talento de Trezeguet e Cavenaghi (que ainda joga pelo clube após passar pelo futebol espanhol). Juntos, eles foram responsáveis por 32 gols dos 66 marcados na campanha que levou o clube de volta à elite. No banco, o técnico Matias Almeyda, que estava em campo no rebaixamento e assumiu o cargo logo depois da queda. Na campanha, o time somou 73 pontos e garantiu o acesso ao bater o Almirante Brown por 2 a 0, com dois gols de Trezeguet.

Dois anos depois do retorno, o River conquistou o campeonato nacional pela 35.ª vez. Com 37 pontos, superou Estudiantes e Gimnasia y Esgrima, que somaram 32 pontos cada. No jogo do título, fez 5 a 0 no Quilmes. Os gols foram marcados por Cavenaghi (duas vezes), Téo Gutierrez, Mercado e Ledesma. Após a conquista do supercampeonato sobre o San Lorenzo, seis dias depois, Ramón Díaz, ex-jogador do clube entre 1978 e 1981, deixou o cargo de treinador. Marcelo Gallardo assumiu o comando.