Queda do Vasco significou o retorno de Eurico Miranda

O retorno à segunda divisão aflorou o descontentamento dos torcedores com a direção do Vasco. Roberto Dinamite, ídolo dentro de campo, foi escolhido o principal vilão pelo desempenho da equipe nos anos de sua última gestão. As críticas se agravaram com as notícias de atraso de salários dos jogadores e funcionários, deterioramento de São Januário e dívidas, que inclusive culminaram no momentâneo corte de abastecimento de água nas instalações do clube.

A derrocada de Dinamite abriu espaço para o retorno de Eurico Miranda, que, derrotado pelo atual mandatário em 2008, havia garantido não voltar a concorrer pela direção do clube. Apoiado por sócios antigos e integrantes da maior torcida organizada voltou atrás. Em seu discurso de campanha, afirmou que seu principal objetivo é “resgatar o respeito vascaíno”.

Depois de diversas reviravoltas no processo eleitoral de 2014, ocasionadas por suspeitas de irregularidades na candidatura das chapas de Eurico Miranda e de Roberto Monteiro, a votação, foi consumada em 11 de novembro. Eurico venceu com tranquilidade o pleito com maior participação da história do clube - sua chapa recebeu 2.733 votos dos 5.592 disputados.

Em entrevista recente ao Estado, o folclórico cartola, que assume a presidência em 1.º de dezembro, garantiu que o clube nunca mais vai retornar à segunda divisão. Além disso, prometeu formar um time competitivo para 2015, capaz de fazer o clube voltar à ganhar títulos de expressão. Só não explicou, como conseguirá reestruturar o clube financeiramente para tornar viável os investimentos necessários.