Queda na Sul-Americana não vai abalar Botafogo no Brasileirão, prevê Zé Ricardo

A dura queda do Botafogo na Copa Sul-Americana não deve abalar a confiança do Botafogo na reta final do Brasileirão. Para o técnico Zé Ricardo, o time carioca vai manter o moral elevado em razão dos resultados regulares na competição nacional. O Botafogo foi eliminado pelo Bahia nos pênaltis, na noite desta quarta-feira, no Engenhão.

"Pode ter certeza que vamos ter uma reta final de forma competitiva", diz o treinador, confiante na sequência recente de três jogos sem perder no Brasileirão. São duas vitórias e um empate, com o então líder São Paulo. A série afastou a equipe carioca da zona de rebaixamento, mas ainda deixa o Botafogo distante da briga pelo G6, a zona de classificação para a próxima Copa Libertadores.

Zé Ricardo acredita que o seu time mostrará empenho em todas as partidas nesta reta final da competição nacional, como forma de compensação pela queda na Sul-Americana. "Todos os jogos são importantes, independente dos adversários que vamos pegar. Mostramos isso contra o São Paulo, que era o líder, tivemos chance de vencer, já tínhamos feito contra Cruzeiro também. Todos são difíceis."

Na avaliação do treinador, a equipe carioca teve boas chances de superar o Bahia e garantir vaga nas quartas de final. Mas evitou lamentar os erros do Botafogo. Ele atribuiu a eliminação a "detalhes".

"Foi um jogo decidido em detalhes. Méritos do Bahia, que foi mais eficiente nos pênaltis. Trabalhamos muito os pênaltis, da lista de oito só quem não estava ali era o Brenner, que é um dos batedores. Quando entrou no alternado tinha Moisés, Pimpão e Igor Rabello. Como foi falado, Pimpão poderia abrir, Moisés pediu para bater na frente. Mas não foi esse o motivo, depois do Pimpão seria o Moisés também", lembrou o treinador.

Depois da queda, o Botafogo já terá pela frente um clássico. O time de Zé Ricardo vai duelar com o Vasco na próxima terça-feira, novamente no Engenhão, na rodada fragmentada (que começa na sexta), em razão das eleições, no domingo. O Botafogo ocupa o 12º lugar, com 33 pontos.