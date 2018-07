Queda no Gaúcho não muda caminho do Inter, diz Dorival

"Continuam as mesmas (metas). Não podemos desviar de um objetivo por causa de um ou outro detalhe que tenha ocorrido no meio do caminho. A derrota, apesar de amarga, sempre traz benefícios. Logicamente que ninguém gostaria de estar nesta situação, mas manteremos a mesma postura. Continuamos acreditando com muita força. Nossa equipe tem qualidade para chegar, tanto no Gaúcho como na Libertadores", disse, em entrevista ao site do clube.

Sem esconder que a Libertadores é seu principal objetivo, Dorival já projeta o próximo confronto na competição, diante do Santos, no dia 8 de março, na Vila Belmiro, pela segunda rodada do Grupo 1. Com o conhecimento de quem treinou a equipe paulista, em 2010, ele afirmou que espera muita dificuldade para a partida.

"É um jogo com característica de clássico. O Santos vem evoluindo no Campeonato Paulista e o Inter tem mantido uma boa postura nas suas disputas. Esperamos que os jogadores que estão lesionados neste momento estejam recuperados até a partida na Vila Belmiro. Vamos precisar de toda a força do nosso time, pois tem tudo para ser um jogo difícil e de muita qualidade técnica. São equipes que procuram jogar com alegria, sempre buscando o gol", avaliou.