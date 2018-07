Queda no Paulista faz São Paulo acumular uma final e 29 eliminações na última década

O empate em 1 a 1 com o Corinthians, no último domingo, na arena do rival, deixou o São Paulo fora da final do Campeonato Paulista e prolongou a sina do clube de se dar mal em torneios eliminatórios. Nos últimos dez anos, foram 29 eliminações em competições nesse formato antes mesmo de se conseguir chegar à decisão. A única campanha em torneios disputados neste sistema em que o clube derrubou adversários até a disputa do título foi em 2012, quando venceu a Copa Sul-Americana diante do Tigre, da Argentina.

Na última semana o São Paulo acabou fora da Copa do Brasil ao ser eliminado pelo Cruzeiro. Esse revés, junto com o adeus à disputa do Estadual, fazem o clube somar na década (2007 a 2017) 30 derrotas em mata-mata. A conta inclui além dos torneios regulares do calendário como Paulista, Libertadores, Sul-Americana e Copa do Brasil, outra competição em que só é realizada a final. Em 2013, a equipe perdeu a final da Recopa Sul-Americana para o Corinthians. O torneio reúne os campeões do ano anterior da Libertadores e da Sul-Americana.

Entre 2007 e 2017, o São Paulo teve 11 eliminações no Campeonato Paulista, seis pela Copa do Brasil, cinco pela Sul-Americana e sete pela Copa Libertadores. Todas foram antes de o time atingir a decisão destas competições. No formato mata-mata o clube disputa ainda neste ano a Sul-Americana, torneio em que está na primeira fase. Contra o Defensa y Justicia, da Argentina, a equipe empatou sem gols fora de casa e joga a volta no Morumbi no dia 11.

"Chegar à semifinal do Campeonato Paulista é o mínimo que um grande clube pode fazer. Já na Copa do Brasil, jogamos com um time grande e tivemos melhor performance nos dois jogos. O Cruzeiro estava invicto em casa, mas ganhamos deles", explicou o técnico Rogério Ceni neste domingo.

AS ELIMINAÇÕES DO SÃO PAULO NA ÚLTIMA DÉCADA

Campeonato Paulista

2017 - semifinal - Corinthians

2016 - quartas - Osasco Audax

2015 - semifinal - Santos

2014 - quartas - Penapolense

2013 - semifinal - Corinthians

2012 - semifinal - Santos

2011 - semifinal - Santos

2010 - semifinal - Santos

2009 - semifinal - Corinthians

2008 - semifinal - Palmeiras

2007 - semifinal - São Caetano

Copa do Brasil

2011 - quartas - Avaí

2012 - semifinal - Coritiba

2014 - terceira fase - Bragantino

2015 - semifinal - Santos

2016 - oitavas - Juventude

2017 - quarta fase - Cruzeiro

Copa Sul-Americana

2007 - quartas - Millonarios

2008 - segunda fase - Atlético-PR

2011 - oitavas - Libertad

2013 - semifinal - Ponte Preta

2014 - semifinal - Atlético Nacional

Copa Libertadores

2007 - oitavas - Grêmio

2008 - quartas - Fluminense

2009 - quartas - Cruzeiro

2010 - semifinal - Inter

2013 - oitavas - Atlético-MG

2015 - oitavas - Cruzeiro

2016 - semifinal - Atlético Nacional

Recopa Sul-Americana

2013 - final - Corinthians