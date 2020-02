Queda precoce na Libertadores dá prejuízo milionário ao Corinthians; entenda

A eliminação do Corinthians na segunda fase da Libertadores dará prejuízo milionário para o clube. A projeção cautelosa da diretoria, para tentar cobrir as despesas de 2020, previa que o time avançasse pelo menos até as oitavas de final.

Com a queda diante do Guaraní, o Corinthians ficou sem arrecadar R$ 20 milhões do previsto no orçamento. Se passasse para a terceira fase, garantiria prêmio de R$ 2,1 milhões. Na fase de grupos, a Conmebol paga 1 milhão de dólares por jogo em casa, ou seja, o total de 3 milhões de dólares (cerca de R$ 13 milhões).

Nas oitavas de final, o valor pago é de R$ 4,5 milhões por jogo em casa. Arrecadando, no total, quase R$20 milhões. Isso sem contar a receita de patrocínio e a de bilheteria.

O campeão do principal torneio do continente levará US$ 15 milhões (R$ 65,5 milhões), mais 25% da renda da decisão em partida única - a final deste ano acontecerá no Maracanã. O vice fica com US$ 6 milhões (R$ 26,1 milhões) e outros 25% da bilheteria. Se incluir também o arrecadado nas fases anteriores, o time que conquistar Libertadores receberá US$ 22,5 milhões (R$ 98,1 milhões).