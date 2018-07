Queens Park Rangers acerta com nigeriano do Milan

Taiwo construiu sua carreira no Olympique de Marselha, clube no qual chegou ainda quando júnior. No fim da temporada passada, foi contratado pelo Milan. Disputando posição com Thiago Silva, Nesta, Mèxes e outros, acabou jogando em apenas quatro partidas do Campeonato Italiano. Sem espaço, foi emprestado.

Com a chegada de Taiwo, o QPR indica que não deve mesmo conseguir contratar o brasileiro Alex, do Chelsea. Nesta terça-feira, a imprensa inglesa publicou que o destino do ex-santista será o Paris Saint-Germain. O QPR também quer o atacante Henrique, do São Paulo, mas o jogador teve o visto de trabalho negado na Inglaterra. Ele ainda pode ser contratado, mas as negociações agora devem ocorrer por compra definitiva e não mais por empréstimo.