Queens Park Rangers cogita fazer proposta a Beckham

Desde que anunciou sua saída do futebol norte-americano, David Beckham passou a ser assunto em diversos clubes pelo mundo. Neste domingo foi a vez do novo técnico do Queens Park Rangers, Harry Redknapp, admitir que a equipe pode fazer uma proposta pelo jogador, que fará sua última partida pelo Los Angeles Galaxy no dia 1.º de dezembro.

"Beckham seria um grande reforço para qualquer um, só de ter ele por perto, mostrando às pessoas como treinar e se cuidar bem", declarou, em entrevista à BBC, antes de admitir que ainda precisa conversar com os dirigentes do clube para tentar o acerto. "Não conversei com o presidente, então precisamos analisar isso."

De acordo com Redknapp, o meia "ainda poderia jogar no Campeonato Inglês", mesmo aos 37 anos. O jogador poderia ser um reforço importante para a equipe, que está na lanterna do campeonato nacional, com apenas quatro pontos em 13 partidas disputadas, mesmo contando com nomes como os do goleiro Julio Cesar, do meio-campista Park Ji-Sung e do meia Granero.