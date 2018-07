Queens Park Rangers contrata atacante chileno Vargas

Titular da seleção chilena na boa campanha na Copa do Mundo disputada no Brasil, o atacante Eduardo Vargas vai jogar em um novo clube nesta temporada. Sem espaço no Napoli, ele foi emprestado por um ano ao Queens Park Rangers, que acaba de voltar para a divisão de elite do Campeonato Inglês.

Vargas foi comprado pelo Napoli no final de 2011, após se destacar na Universidad de Chile, mas nunca conseguiu se firmar no clube italiano. Assim, vem sendo emprestado seguidamente. Já esteve no Grêmio e no Valencia. Agora, chegou a vez de jogar na Inglaterra, pelo Queens Park Rangers.

"O Campeonato Inglês é o melhor do mundo, o mais empolgante do mundo. Estou ansioso por disputar uma competição desse nível", afirmou o atacante de 24 anos, que ajudou o Chile a chegar até as oitavas de final da Copa, eliminando a então campeã mundial Espanha na primeira fase.

"Eduardo é um jogador de qualidade. Ele pode jogar como número 9, pode jogar vindo de trás e pode jogar pelos lados. É um jogador versátil", elogiou o técnico Harry Redknapp, que já tinha recebido no dia anterior o reforço do meia holandês Leroy Fer, do Norwich City.