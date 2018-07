Queens Park Rangers contrata meia da seleção da Holanda

O Queens Park Rangers, ex-time do goleiro Julio Cesar, anunciou mais um reforço para a temporada europeia nesta quarta-feira. Trata-se do meia-atacante Leroy Fer, que defendeu a seleção da Holanda na Copa do Mundo do Brasil.

Fer, de 24 anos, estava no Norwich City, que foi rebaixado no Campeonato Inglês na temporada passada. Ele marcou três gols em 29 partidas na campanha frustrada da equipe. Agora, terá mais uma chance na elite do futebol daquele país, no QPR.

"A chegada de Leroy nos dá um grande impulso", comemorou o técnico Harry Redknapp, que contará ainda com o zagueiro Rio Ferdinand, entre outros reforços, na próxima temporada. "Ele é mais uma grande contratação do clube. Estou muito feliz por poder contar com ele on time."

Fer foi uma das opções no banco de reservas do técnico Louis Van Gaal durante a campanha da Holanda no Mundial - a seleção terminou em terceiro lugar. E, mesmo como alternativa, deixou sua marca na vitória sobre o Chile por 2 a 0, na fase de grupos.