Queens Park Rangers empata com Everton e é o último Mesmo com os investimentos feitos no início da temporada, o Queens Park Rangers segue tendo problemas para encontrar seu melhor futebol no Campeonato Inglês e é o último colocado. Neste domingo, a equipe ficou no empate por 1 a 1 com o Everton, em casa, com direito a gol contra do goleiro Julio Cesar, e continuou na lanterna.