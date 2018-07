Queens Park Rangers faz proposta ao Chelsea por Alex

Revelado pelo Santos, Alex foi comprado pelo Chelsea em 2004. Mas foi emprestado na sequência para o PSV Eindhoven, onde passou três anos. Depois disso, voltou para o clube inglês, onde conseguiu se firmar com o tempo e chegou a ser titular.

Nesta temporada, porém, Alex perdeu espaço no time e acabou pedindo para ser negociado, o que foi aceito pela diretoria do Chelsea. Agora, o Queens Park Rangers aparece como pretendente, conforme revelaram as duas partes envolvidas.

Lutando para escapar do rebaixamento no Campeonato Inglês - está em 17º lugar -, o Queens Park Rangers acaba de contratar o técnico Mark Hughes. E também busca reforços no mercado, como é o caso do zagueiro brasileiro de 29 anos.