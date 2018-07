Queens Park Rangers vence Aston Villa e deixa lanterna

A nona rodada do Campeonato Inglês foi encerrada na noite desta segunda-feira e o campeonato tem um novo lanterna. O Queens Park Rangers passou pelo Aston Villa por 2 a 0, em casa, com dois gols do atacante Charlie Austin, e deixou a última colocação da tabela nas mãos do Burnley.

O resultado desta segunda deixou o Queens Park Rangers com sete pontos, três à frente do Burnley e dois atrás do Leicester, última equipe fora da zona de rebaixamento. Na próxima rodada, os londrinos duelam com o Chelsea fora de casa. Já o Aston Villa parou nos dez pontos, apenas na 15.ª posição, e domingo duelará com o Tottenham em casa.

Depois de dar muito trabalho ao Liverpool no fim de semana passado, dia 19, sendo derrotado nos minutos finais, o Queens Park Rangers comandou as ações nesta segunda. O primeiro gol saiu aos 17 minutos, quando Austin aproveitou sobra na meia-lua e encheu o pé, rasteiro, no canto direito do goleiro. Aos 24 do segundo tempo, ele mesmo recebeu cruzamento da direita, após erro na saída de bola do Aston Villa, para marcar.