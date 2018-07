Queens Park Ranges confirma atacante Cissé, ex-Lazio O Queens Park Ranges confirmou a contratação do atacante Djibril Cissé, de 30 anos, que estava atuando na Lazio. O jogador desembarcou na Inglaterra nesta terça-feira e assinou contrato por dois anos e meio com o clube. Os detalhes financeiros da negociação, no entanto, não foram revelados.