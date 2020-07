Ex-auxiliar de Guardiola e fã de posse de bola: conheça quem deve ser o técnico do Flamengo

Algumas semanas após a saída de Jorge Jesus, o Flamengo se aproxima da contratação de um novo treinador. De acordo com o jornal espanhol AS, a diretoria rubro-negra se reuniu com Domènec Torrent, ex-auxiliar de Pep Guardiola no Barcelona, Bayern de Munique e Manchester City. Apesar de pouco conhecido no Brasil, o possível novo comandante do Flamengo tem currículo vitorioso e é adepto de um estilo de jogo de posse de bola e posições bem definidas.

Torrent nasceu na cidade de Santa Coloma de Farners, na região nordeste da Espanha, localizada entre Barcelona e as cidades que fazem fronteira com a França. Antes de tirar suas credenciais de treinador, ele defendeu dois clube catalães: o Unió Esportiva Olot e o Ateneu Deportiu Guíxols.

Domènec Torrent conviveu com Pep Guardiola por uma década. Entre 2008 e 2018 ele esteve ao lado do famoso treinador como auxiliar técnico. Por isso, sua filosofia de jogo é nutrida de características típicas de Pep, como o famoso tiki-taka, que ganhou o mundo com o Barcelona bicampeão da Liga dos Campeões nas temporadas 2008/09 e 2010/11.

O toco y me voy (passo e me vou, em espanhol), como o sistema também é conhecido, consiste em uma premissa primordial: a posse de bola. A ideia é simples, controlar o jogo e neutralizar o adversário. Porém, isso envolve muita movimentação, troca de posições – principalmente entre os meio-campistas – e compreensão geométrica das quatro linhas de campo.

Torrent conseguiu mostrar seu trabalho em uma única ocasião. Depois que deixou Guardiola, em 2018, ele assumiu o comando do New York City FC, que joga a Major League Soccer (MLS), principal liga de futebol dos Estados Unidos. O resultado foi convincente.

Em apenas uma temporada, Torrent quebrou diversos recordes e fez com que a equipe realizasse a melhor campanha de sua história na liga. Apesar de ter se classificado na primeira colocação da Conferência Leste, o New York City FC foi eliminado nas quartas de final do torneio. O estilo de jogo ficou claro para a imprensa local. "Ele definitivamente é um discípulo de Pep Guardiola. O time trocava passes rápidos desde a defesa e pressionava os rivais. Era atraente", ponderou o jornalista Jeff Carlisle, da ESPN americana.

Similaridades com Jorge Jesus

O que disse Carlisle sobre a troca de passes rápidos desde a defesa, foi visto no Flamengo de Jorge Jesus. Os dois zagueiros centrais da equipe carioca, Rodrigo Caio e Pablo Marí, somavam-se ao volante William Arão, para formar o trio de saída rápida do time rubro-negro. Isso foi visto no New York City FC, com o trio defensivo Maxime Chanot, James Sands e Alexander Callens.

Da defesa, a bola ia em direção aos articuladores das jogadas. No Flamengo, Gerson e Everton Ribeiro faziam esse papel, já no New York City FC, Ebenezer Ofori e Alexander Ring. Assim como na equipe de Jesus, os meias procuravam os atacantes, que buscavam se deslocar em campo para furar a defesa adversária. As formações variavam entre 4-2-3-1 e 4-1-2-3.

766E3C01-53A8-483E-9B06-CCE0C7108013 Eu gosto de me manter atualizado sobre o futebol ao redor do mundo. Então, vi muitas partidas do Campeonato Brasileiro no último ano. Conheço perfeitamente a equipe que eles (Flamengo) têm E0EAB005-9061-4B3D-86B9-AEB61693E313 Domenéc Torrent, Técnico

Recentemente, Torrent afirmou a um canal de TV italiano que conhecia o futebol brasileiro e o estilo de jogo do Flamengo. "Eu gosto de me manter atualizado sobre o futebol ao redor do mundo. Então, vi muitas partidas do Campeonato Brasileiro no último ano. Conheço perfeitamente a equipe que eles (Flamengo) têm", revelou.

Preparado, mas sem títulos

Na última semana, Pep Guardiola disse que seu amigo está pronto para comandar equipes em qualquer país. O treinador do Manchester City ainda ressaltou a importância de Torrent no período em que trabalharam juntos.

"Acho que ele está absolutamente preparado para qualquer país. Ele fez a melhor campanha da história do New York City na última temporada. Ele é incrivelmente bem preparado, tem muita experiência. Não tenho nenhuma dúvida sobre sua capacidade. Aprendi muito com ele, aprendemos juntos. Parte do nosso sucesso que tivemos em Munique e aqui em Manchester foi por causa dele", avaliou Guardiola.

766E3C01-53A8-483E-9B06-CCE0C7108013 É um cara que dispensa comentários, eu conheço bem e posso falar com propriedade porque é um cara com quem eu trabalhei. Não só eu, né? Ele fez muita gente no Bayern crescer muito E0EAB005-9061-4B3D-86B9-AEB61693E313 Rafinha, Lateral do Flamengo

Rafinha, lateral do Flamengo, que já esteve sob os comandos de Pep e Torrent, também não economizou elogios ao falar do treinador. "É um cara que dispensa comentários, eu conheço bem e posso falar com propriedade porque é um cara com quem eu trabalhei. Não só eu, né? Ele fez muita gente no Bayern crescer muito. E agora ele está de treinador, mas aí não tivemos mais contato. Mas o tempo que trabalhamos juntos dispensa comentários", afirmou, em entrevista à ESPN Brasil.

Quem também cresceu no Bayern de Munique por conta de Torrent foi o ex-jogador Philipp Lahm. Um desses momentos é narrado no livro Guardiola Confidencial. Na ocasião, Torrent sugeriu que Toni Kroos mudasse de posição com Lahm e o treinador acatou o pedido do auxiliar.

"Durante a volta a Munique, aliás, a cabeça de Guardiola já está em outro lugar: mais precisamente, em Lahm. A viagem se transforma em uma conversa monotemática entre Guardiola e Domènec Torrent, assistente técnico, sentado a seu lado: ‘Viu o potencial do Lahm? Viu como ele encontra os corredores, como gira e protege a bola? Certamente pode jogar tanto na lateral como no meio de campo’. É o prenúncio de uma das grandes descobertas da temporada...", diz o livro.

Ao que tudo indica, essa é a oportunidade para Torrent conquistar o que ainda não possui: títulos como treinador. O Flamengo quer manter a mesma qualidade técnica de Jorge Jesus e o espanhol parece corresponder aos anseios da equipe rubro-negra.

Títulos como auxiliar técnico de Guardiola

Barcelona

Mundial de Clubes da FIFA: 2009 e 2011

Liga dos Campeões da UEFA: 2008/09 e 2010/11

Supercopa da UEFA: 2009 e 2011

Campeonato Espanhol: 2008/09, 2009/10 e 2010/11

Copa do Rei: 2008/09 e 2011/12

Supercopa da Espanha: 2009, 2010 e 2011

Bayern de Munique

Mundial de Clubes da FIFA: 2013

Supercopa da UEFA: 2013

Campeonato Alemão: 2013/14, 2014/15 e 2015/16

Copa da Alemanha: 2013/14 e 2015/16

Manchester City

Campeonato Inglês: 2017/18

Copa da Liga Inglesa: 2017/18