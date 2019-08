Saiba quem é Juanfran, lateral espanhol contratado pelo São Paulo

O São Paulo anunciou no último sábado, dia 3 de agosto, a contratação do lateral-direito Juanfran, jogador espanhol de 34 anos e que chega ao time do Morumbi com um contrato válido até dezembro de 2020. Considerado uma referência na Europa, principalmente no Atlético de Madrid, o jogador tem sua primeira experiência atuando em um clube fora da Espanha.

Embora seja bastante conhecido em seu país e já tenha até disputado duas Copas do Mundo, Juanfran ainda é desconhecido para boa parte dos torcedores brasileiros. Por isso, o Estado conta um pouco mais sobre quem é o novo reforço do São Paulo.

QUEM É JUANFRAN?

Juanfran é um jogador de 34 anos natural de Crevillent, na Espanha. Apontado como um exemplo de liderança e compromisso com o time - como diz o vídeo em que o Atlético de Madrid deseja sorte ao seu ex-jogador - o lateral marcou época no clube espanhol, conquistando diversos títulos, inclusive um Campeonato Espanhol, desbancando as potências Real Madrid e Barcelona.

No Atlético de Madrid, Juanfran conquistou o Campeonato Espanhol de (2013-14) e mais seis títulos. Duas vezes a Liga Europa (2011-12 e 2017-18), duas Supercopa da UEFA (2012 e 2018), uma Copa do Rei (2013-13) e uma Supercopa da Espanha (2014). Ele ainda foi campeão da Copa do Rei (2005-06) pelo Espanyol.

¡Juanfran, te deseamos lo mejor en tu nueva etapa deportiva!@SaoPauloFC, ficháis a un crack como jugador y como persona. ¡Enhorabuena! https://t.co/8vDFCchGL3 — Atlético de Madrid (@Atleti) August 3, 2019

O lateral iniciou a carreira no Real Madrid, equipe em que ele chegou a atuar no time principal e saiu em 2005, quando foi para o Espanyol. No time catalão, permaneceu por uma temporada, quando foi para o Osasuna e permaneceu por lá até 2011. Foi quando ele se transferiu para o Atlético de Madrid e iniciou sua história de idolatria e títulos. No total, ele atuou pelo time madrilenho em 355 jogos.

Na seleção espanhola, ele fez parte do time campeão da Eurocopa de 2012 e disputou a Copa do Mundo de 2014, no Brasil. Além do São Paulo, Juanfran também tinha propostas de um time do Catar e um dos Estados Unidos.

No São Paulo, o lateral vai usar a camisa 20, mas ainda não há previsão de quando ele será apresentado e nem quando poderá fazer sua estreia com a camisa tricolor.

Confira o vídeo de despedida do Atlético de Madrid para o jogador.