Quem é mais decisivo no Barcelona sem Messi: Neymar ou Suárez?

Sem Messi, machucado, o torcedor do Barcelona gelou e pensou que esse começo de temporada na Espanha e na Liga dos Campeões pudesse ser ruim para o clube catalão. Estava errado. Neymar e Suárez assumiram o protagonismo nas partidas e parecem se divertir em campo enquanto aguardam a volta do amigo argentino. Nesse fim de semana, quem brilhou no Barcelona foi o atacante uruguaio, autor de três gols na vitória do Barça por 3 a 1 sobre o Eibar no Camp Nou. Neymar teve participação direta em dois deles, ao deixar o companheiro na cara do gol. Semana passada, pela Liga dos Campeões, o brasileiro já havia atuado de 'garçon' para Rakitic, autor de dois gols na vitória de 2 a 0 diante do BATE.

Se Suárez sabe balançar as redes e é capa dos jornais nesta segunda, Neymar já fez o mesmo na partida contra o Rayo Vallecano, na vitória por 5 a 2, ao marcar quatro gols e ainda dar passe para mais um de Suárez. A briga é boa. O Estadão quer saber então quem você acha mais importante para o Barcelona nesse momento em que o time catalão não tem Messi: Neymar ou Suárez?