Quem é o principal jogador do Corinthians no Brasileirão 2015?

Com 72% dos pontos conquistados no Campeonato Brasileiro, o Corinthians lidera com folga a competição em 2015. Além disso, o clube paulista também é dono da melhor defesa, do melhor ataque e tem o melhor desempenho jogando em casa e longe de sua arena. Outro fato de destaque é a polarização dos gols e do protagonismo da equipe comandada por Tite: 17 atletas diferentes marcaram os 57 tentos do alvinegro.

Levando em consideração os dados apresentados, o Estadão quer saber. Quem é o melhor jogador do Corinthians no Brasileirão 2015: