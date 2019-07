Quem é Pia Sundhage, a nova técnica da seleção feminina de futebol?

A sueca Pia Sundhage, nova técnica da seleção brasileira, é uma referência no futebol feminino mundial. Ela costuma realizar trabalhos de longo prazo, apostando nas atletas das categorias de base. Esse perfil atende um pedido das próprias jogadoras. A reformulação de uma equipe que está se despedindo de Marta, Formiga e Cristiane é o desafio de Pia ao substituir Vadão, demitido nesta semana.

"Estou motivada para treinar no país do futebol. Para alcançar a melhor performance, juntos. Vamos Brasil", comentou a nova treinadora da seleção em vídeo enviado para a CBF TV.

Neste ano, Pia esteve no Brasil à convite da CBF para um seminário sobre a modalidade. Ela respondeu perguntas sobre a seleção e abriu a possibilidade de estar no cargo.

Pia Sundhage esteve nas últimas três finais olímpicas: duas medalhas de ouro e uma de prata. Ela era a treinadora da Suécia que eliminou o Brasil na Rio 2016 e foi vice-campeã posteriormente.

Primeiras palavras da nova técnica da Seleção Brasileira Feminina, Pia Sundhage, que fez questão de enviar um vídeo para a torcida verde-amarela! #JogaBola #GuerreirasDoBrasil #GigantesPorNatureza pic.twitter.com/4YMofMzJid — CBF Futebol (@CBF_Futebol) July 25, 2019

Ex-jogadora, Pia iniciou sua carreira aos 17 anos, na Suécia. Esteve no primeiro Mundial organizado pela Fifa, em 1991. Também disputou a edição de 1995 e a Olimpíada de Atlanta-1996. A carreira se desenvolveu na maior parte do tempo na Suécia. A Lazio, da Itália, foi a única equipe em que atuou fora do país.

A carreira de treinadora começou antes de ser aposentar como jogadora. Ela chegou a acumular as funções de 1992 a 1994 no Hammarby. Em 1998, se tornou assistente técnica do Vallentuna, da Suécia, e voltou a exercer a função no AIK Fotboll (SUE) e no Philadelphia Charge (EUA). Em 2003, ela assumiu o comando principal do Boston Breakers (EUA).

Foi a partir de 2008 que Pia Sundhage começou a ascender na carreira. Um ano antes, os Estados Unidos apostaram no trabalho da sueca para dar a volta por cima. Nos Jogos Olímpicos de 2008 veio o primeiro grande título com vitória sobre o Brasil. Em 2011, na Copa, as americanas perderam para o Japão na decisão. No ano seguinte, em uma revanche contra o Japão, a treinadora conquistou mais um ouro olímpico. Seu melhor ano foi exatamente 2012. Além de ser campeã olímpica em Londres, ela foi eleita a melhor técnica do futebol feminino pela Fifa.

Currículo da nova treinadora da seleção feminina

Nome: Pia Morror Sundhage

Nacionalidade: Suécia

Idade: 59 anos

Principais trabalhos como treinadora: Hammarby (Suécia), Boston Breakers (EUA), Kollbotn (Noruega), KIF Orebro (Suécia), China (assistente), Estados Unidos, Suécia e Suécia Sub-17

Títulos: Jogos Olímpicos de 2008 e 2012

Eleita a Melhor Treinadora de Futebol Feminino pela FIFA (2012)