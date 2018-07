'Quem sabe eu vire auxiliar do Ceni', diz Muricy sobre futuro

O técnico Muricy Ramalho mostrou bom humor ao comentar a possibilidade de trabalhar com Rogério Ceni na comissão técnica do São Paulo. O atual treinador pretende descansar no final do contrato, em dezembro, momento em que Rogério Ceni já estará aposentado – o contrato do goleiro vai até o dia 5 de agosto. Ceni já afirmou que pretende estudar para ser treinador.

"Não sei se vai dar tempo de trabalhar com ele, porque quero dar uma descansada. Não sei também se ele vai virar técnico direto ou se vai se preparar antes. Não sei qual é o futuro dele. Mas quem sabe eu não viro auxiliar dele, né ? (risos) Aí ele vai ver o que é bom para a tosse", sorriu o treinador na entrevista coletiva após a tranquila vitória sobre o Marília por 3 a 0, neste domingo, no Morumbi.

Segundo treinador com mais partidas à frente do São Paulo (469), atrás apenas de Vicente Feola (533), Muricy diz que é um sonho assumir o primeiro posto, mas já se contenta com a posição atual. Para se aproximar da liderança, o São Paulo precisará fazer campanha perfeita nos torneios com mata-mata (Paulista, Libertadores e Copa do Brasil).

"Eu realmente não penso nessas coisas. Quando me mostram (os números) eu fico assustado. Dirigir um time desse tamanho todas essas vezes? Já está bom ser o segundo, porque passaram muitos treinadores de nome aqui. Consegui passar alguns deles em números de jogos. Você não pode se empolgar com os momentos e com as palavras, porque elas mudam rapidamente. Era um sonho meu chegar ao fim do ano e poder descansar um pouco. Quem sabe, com esse recorde de jogos pelo clube do meu coração – afirmou o treinador.