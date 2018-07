'Quem tem que passar confiança ao torcedor somos nós', diz Gum

Em campanha irregular no Brasileirão antes da Copa do Mundo, o Fluminense precisa mostrar regularidade para conquistar a confiança do torcedor. Esta é a avaliação do zagueiro Gum, que cobrou maior empenho do time na retomada da competição nacional. O time carioca vai enfrentar o Vasco, na quinta, em São Januário.

"Quem tem que passar confiança ao torcedor somos nós. Não adianta confiar se a gente não corresponder em campo. Caímos de produção nos últimos jogos, tivemos erros, mais que acertos. Precisamos demonstrar ao torcedor que eles podem confiar, essa é a resposta que precisamos dar ao nosso torcedor", disse o defensor, nesta terça-feira.

Apesar de admitir os vacilos da equipe, Gum se diz otimista quanto à retomada do Brasileirão. "Estamos otimistas com o retorno do Campeonato. O trabalho tem sido muito bom com o Marcelo Oliveira. Naturalmente, estamos trabalhando com uma nova forma de jogar, buscando nos entrosar para fazer uma boa atuação diante do Vasco. Estamos focados para superar as dificuldades naturais de um clássico, queremos muito vencer."

Na volta do Brasileirão, o Flu terá grande novidade no banco de reservas. Abel Braga deixou a equipe durante a Copa do Mundo e Marcelo Oliveira foi contratado para substituí-lo. A mudança também trouxe alterações na equipe. O novo treinador, por exemplo, vai retomar o esquema tático 4-4-2 - Abel costumava usar o 3-5-2 nos últimos meses.

"A mudança de esquema não é só nos zagueiros, é no time todo. Quando você ataca, tem que prestar atenção por ter um zagueiro a menos. Precisamos ter a sabedoria de atacar, mas se defender bem. O sistema defensivo inteiro precisa estar bem posicionado. A Copa do Mundo nos mostrou isso", declarou o zagueiro.

Gum, contudo, minimizou o peso das mudanças na equipe tricolor. "Futebol tem mudanças o tempo todo. É natural. Não é só o Fluminense que teve perdas e chegadas de jogadores. Vamos receber bem quem chegou, quem está aqui, para nos entrosar o mais rápido possível e, dentro de campo, botar em prática os resultados."

Com o zagueiro em campo, o técnico Marcelo Oliveira comandou treino tático nesta terça. Ele deu atenção maior à movimentação com posse de bola e ao posicionamento dos jogadores nos lances de bola parada.