'Queremos ganhar e estamos preparados', garante Messi

O lateral-esquerdo reserva Basanta foi o escolhido para conceder a entrevista coletiva obrigatória da Argentina neste sábado e, assim, Lionel Messi acabou não falando com a imprensa antes da final da Copa do Mundo, que será domingo, às 17h, no Maracanã, contra a Alemanha.

Enquanto o Brasil se despedia melancolicamente do Mundial perdendo a disputa pelo terceiro lugar, o craque argentino foi ao Facebook para falar da sua emoção em disputar uma final de Copa pela primeira vez. Neste domingo, ele terá a chance de conquistar o título que falta para que seja colocado entre os melhores de todos os tempos.

"Amanhã (domingo) jogaremos a partida mais importante de nossas vidas com esta camisa. Meus sonhos e minhas ilusões estão sendo cumpridos graças ao trabalho e ao sacrifício de todo um elenco que se deu desde o primeiro dia e que acreditou que podia. E por nossa gente, os argentinos, que nos trouxeram até aqui. Mas o sonho não acabou. Amanhã queremos ganhar e estamos preparados para isso", garantiu Messi.

Quatro vezes melhor do mundo da Fifa, o jogador do Barcelona é um dos 10 jogadores indicados ao posto de melhor da Copa do Mundo. Com quatro gols, ele ainda briga pela artilharia, que atualmente é liderada por James Rodríguez, da Colômbia, com seis gols.