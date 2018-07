'Queremos seis pontos antes do clássico', projeta Toloi

O São Paulo vai enfrentar os dois grandes clubes de Minas Gerais na sequência do Campeonato Brasileiro. Receberá o Cruzeiro no próximo domingo e visitará o Atlético, dia 29. Ambos serão pedreira no caminho do time de Osorio, que no fim de semana apanhou do Sport, com duas expulsões, de Luis Fabiano e Ganso.

Para voltar à luta por um lugar no G-4 (o São Paulo está na sétima posição), o zagueiro Rafael Toloi sonha com seis pontos diante dos mineiros. Depois desses confrontos, o time faz clássico com o Corinthians, marcado para o dia 9 de agosto, no Morumbi.Outro osso duro no caminho do Tricolor.

"Com certeza, são três partidas muito importantes e contra times de qualidade. Diante da nossa torcida, em casa, precisamos vencer o Cruzeiro. Depois, temos de encarar o Atlético de igual para igual", afirmou. "É importante manter o foco e conquistar os seis pontos antes do clássico paulista, porque precisamos retomar o caminho das vitórias e colar novamente na liderança do Campeonato", opinou.

O zagueiro afirma que o time ainda busca o título, apesar do distanciamento para os líderes nesse momento. "Não abrimos mão do título. Mesmo com a derrota, a diferença para o líder é de cinco pontos. Estamos focados em brigar pelo título até o fim. Temos jogadores de qualidade para reagir."