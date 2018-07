'Queremos ser mais vistos no cenário nacional', diz presidente do Novorizontino

Ex-jogador e presidente do clube desde a retomada do futebol profissional, em 2012, Genílson da Rocha Santos diz que o esporte deve ser gerido "de maneira correta", como qualquer empresa. "Os passos têm que ser dados de acordo com a nossa realidade. Queremos estar melhorando ano após ano e esperamos que nosso trabalho sirva de exemplo para outras equipes", diz nesta entrevista ao Estado.

O que significa para o Novorizontino a classificação para as quartas de final do Campeonato Paulista?

É muito importante para o clube. Era o segundo objetivo depois da permanência na Série A. É um passo a mais. O clube, com seu crescimento e sua linha de trabalho, buscava sim algo mais. Significa um reconhecimento pelo trabalho e uma valorização do que o clube tem feito nos últimos anos. É muito importante para a visibilidade do clube, de seus atletas e de todo o trabalho desenvolvido.

E a classificação para a Série D do Campeonato Brasileiro, um objetivo do time desde o início?

O Brasileiro era uma ambição que tínhamos. Buscávamos essa classificação que nos possibilitasse que o clube também possa crescer no âmbito nacional. Em termos de Paulista, podemos dizer que o clube está se consolidando como um time de Primeira Divisão. O objetivo, agora, é conquistar isso a nível nacional. Vamos ter o maior cuidado, o maior carinho, fazer bem feito, de forma que nos credencie a ser uma das equipes que vai estar brigando para conseguir o acesso para a Série C. O Novorizontino conquistou essa vaga por mérito e vai fazer jus a isso.

Como é a estrutura do Grêmio Novorizontino?

É um clube bem organizado. Tem uma estrutura simples. Não tem nada de anormal ou luxuoso aqui. Mas tudo é funcional. Procuramos melhorar todos os departamentos a cada ano. Quando se fala em departamento, passa por fisioterapia, centro de treinamento, cozinha, alojamento, rouparia. O Novorizontino se preocupa em melhorar todos esses segmentos. A melhoria foi passando da estrutura para o profissionais envolvidos. E as coisas caminham juntas. Providenciamos cursos e visitas a outros clubes mais estruturados para trazer sempre o que é possível dentro da nossa realidade.

E para se manter economicamente durante o ano?

A manutenção do clube, com a receita da federação, melhora consideravelmente. Mas para tocar todas as categorias de base do clube e o time anualmente ainda não é suficiente, uma vez que ainda temos somente o Paulistão de três, quatro meses de futebol profissional. O Novorizontino se preocupa muito com as categorias de base e isso faz com que seja necessário o funcionamento da estrutura de todos os profissionais durante todo o ano. Somente a receita vinda da federação não fecha a conta anual. Em vista disso, o clube conta com a participação de investidores locais que aportam no clube, diante das necessidades. Depois do campeonato, o clube tem uma defasagem que precisa dos investidores. E eles prontamente fazem com que tudo se mantenha de maneira ordenada.

Como é a folha salarial do clube?

Não posso divulgar os números exatos, mas o clube fez uma folha de acordo com os clubes do Interior. Não temos atleta ganhando acima da média do time, na faixa de R$ 20 mil a R$ 25 mil.