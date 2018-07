Querétaro se interessa em Robinho para substituir Ronaldinho

Nem permanecer no Santos, nem reforçar o Cruzeiro. O destino do atacante Robinho pode ser o México. Nesta segunda-feira, o presidente desportivo do Querétaro, Joaquín Beltrán, concedeu entrevista coletiva para falar da rescisão de contrato de Ronaldinho Gaúcho e revelou que um dos candidatos a substituí-lo é Robinho.

"Robinho é uma das possibilidades que consideramos, mas temos que definir bem qual setor vamos reforçar", afirmou o dirigente. De acordo com ele, existe também a possibilidade de o espaço deixado por Ronaldinho Gaúcho seja ocupado por um jogador da seleção mexicana.

Sobre o Ronaldinho, disse que o craque sai pela porta da frente. "Estamos agradecidos pelo que fez Ronaldinho pela equipe. Ajudou muitíssimo em vários aspectos. No midiático, foi fundamental. A oportunidade que os jogadores tiveram de trabalhar com ele, seus números no campo, e o fim da relação foi de comum acordo."