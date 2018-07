Querétaro chega à semi no México com golaço de falta de Ronaldinho

Pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2002, Ronaldinho fez um golaço de falta encobrindo o goleiro David Seaman e virando a partida contra a Inglaterra. A intenção camisa 11 do penta ainda causa muita discórdia nas rodas de conversa espalhadas pelo Brasil.

Neste final de semana, o dono da 49 do Querétaro fez jogada semelhante, dessa vez contra o Veracruz, pelo Campeonato Clausura, do México. Aos 37 minutos do segundo tempo, Ronaldinho cobrou infração da meia direita por cima do arqueiro Edgar Hernández, que colaborou com a jogada, decretando 2 a 1 no placar.

O Querétaro sofreu o empate a dois minutos do final, mas o 2 a 2 classificou a equipe para as semifinais do Campeonato Mexicano, já que havia ganho por 2 a 1 na partida de ida, em casa.

Antes do golaço, R49 ainda armou um contra-ataque com um belíssimo passe de calcanhar após levantá-la no domínio.

Em 19 partidas no campeonato, o Querétaro tem nove vitórias, sete derrotas, três empates, 29 gols feitos e 26 tomados. Para chegar à final do torneio, o clube terá de superar o Pachuca em dois jogos.